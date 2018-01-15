Финская компания приостановила поставку генераторов в Крым из-за санкций

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Финская машиностроительная компания «Вяртсиля» отказалась поставлять дизельные генераторы в Крым из-за санкций Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на финскую компанию.

Ранее РБК сообщило, что «Вяртсиля» из-за санкций отказалась поставлять генераторы керченской судоверфи «Залив». Завод из-за этого вынужден был перенести сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд рублей.

«Мы тщательно изучили эту ситуацию. Но приняли решение, что должны действовать в соответствии с правилами (предусмотренными санкциями)», — цитирует ТАСС представителя финской компании.

Поставка «не соответствовала бы действующему санкционному режиму ЕС», сказала она.

«К сожалению, в данном случае мы не можем поставить оборудование для этого проекта», — заметили в финской компании.

У «Вяртсиля» длительная история отношений с партнерами из России, и она надеется продолжить сотрудничество в будущем в соответствии с законодательными рамками, добавили в компании.

«Вяртсиля» производит машинное и прочее оборудование для электростанций, которые работают на газе, нефти и другом сырье.