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Общество

В Альметьевске отремонтируют семь детсадов и построят ФАП

15 января 2018, 23:34

Обновление пройдет в рамках республиканской программы капитального ремонта.
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Кайбицком районе РТ
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Новый модульный ФАП открылся в Дрожжановском районе РТ
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Альметьевске в план 2018 года включен капитальный ремонт семи детских садов (четырех городских и трех сельских), сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Также запланированы капитальный ремонт оздоровительного комплекса «Березка», строительство блочно-модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Бута и строительство по модульной технологии врачебной амбулатории в микрорайоне СУ-2. Обновление пройдет в рамках республиканской программы капитального ремонта. 

Об этом рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского района по строительству Айрат Мухаметзянов в ходе совещания с районным активом.

Особое внимание заместитель руководителя исполкома по строительству уделил модернизации амбулаторно-поликлинических учреждений.

Также  в этом году запланирован ремонт в трех подростковых клубах города, Молодежном центре и сельском доме культуры в поселке Молодежный.

 


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