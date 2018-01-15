В Альметьевске отремонтируют семь детсадов и построят ФАП

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Альметьевске в план 2018 года включен капитальный ремонт семи детских садов (четырех городских и трех сельских), сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Также запланированы капитальный ремонт оздоровительного комплекса «Березка», строительство блочно-модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в селе Бута и строительство по модульной технологии врачебной амбулатории в микрорайоне СУ-2. Обновление пройдет в рамках республиканской программы капитального ремонта.



Об этом рассказал заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского района по строительству Айрат Мухаметзянов в ходе совещания с районным активом.



Особое внимание заместитель руководителя исполкома по строительству уделил модернизации амбулаторно-поликлинических учреждений.

Также в этом году запланирован ремонт в трех подростковых клубах города, Молодежном центре и сельском доме культуры в поселке Молодежный.