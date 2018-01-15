В музее Набережных Челнов стартовали интерактивные экскурсии

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В этнографическом музее Городского дворца творчества детей и молодежи в Набережных Челнах стартовали интерактивные экскурсии. Они стали возможны благодаря республиканскому гранту в 200 тысяч рублей, пишут «Челнинские известия».



Сумму выигранного гранта в 200 тысяч рублей организаторы потратили на оборудование. Теперь с помощью новых ноутбуков, видеопроектора и большого экрана посетитель может увидеть различные экспонаты не только этнографического музея, но и музейных комплексов республики и любой точки земного шара.



В музее часто бывают школьники. По словам директора Городского дворца творчества детей и молодежи Татьяны Певговой, в этом году будут проводиться экскурсии по девяти темам, которые объединяют базы трех имеющихся во дворце музеев.



Среди них — этнографический музей, музей «Путь к Победе», в котором собирают экспонаты из поисковых экспедиций отряда «Журавли», и музей педагогического признания. Только в этнографическом музее за 20 лет работы было собрано более 500 экспонатов.