(Набережные Челны, 15 января, «Татар-информ», Евгений Сироткин). В Набережных Челнах стартовали ежегодные встречи руководства города с населением. Первые встречи прошли сегодня на территории Центрального и Автозаводского районов.

Сегодня с жителями 42-го и 43-го комплексов встретились заместитель мэра Автограда Флера Андреева, глава района Искандар Галимов, а в Автозаводском районе с жителями 27-го комплекса встретился руководитель исполкома Ринат Абдуллин и глава района Раушан Усманова.

Во встречах также принимают участие депутаты Городского совета, представители правоохранительных органов, прокуратуры, а также муниципальных органов, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства, учреждений бюджетной сферы, председатели ТОС и другие.

В рамках встреч были подведены итоги 2017 года и обозначены планы на 2018 год. Традиционно был показан видеоролик об итогах социально-экономического развития города за 2017 год.

Подобные встречи проходят в Набережных Челнах дважды в год – летом и зимой.

Мэр Автограда Наиль Магдеев, который сейчас находится в командировке, присоединится к традиционным мероприятиям в среду.

Встречи с руководством города пройдут во всех районах до середины февраля.

