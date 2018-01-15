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Спортсмены РТ завоевали призовые места на Чемпионате ПФО по настольному теннису

15 января 2018, 22:56

Чемпионат проходил с 9 по 14 января в Казани.

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Татарстанские спортсмены завоевали призовые места на Чемпионате Приволжского федерального округа по настольному теннису среди мужчин и женщин, сообщает Федерация настольного тенниса РТ.

Чемпионат проходил с 9 по 14 января в Казани.

«Золото» в одиночном разряде среди женщин завоевала Антонина Савельева; «серебро» в одиночном разряде среди мужчин взял Данила Травин; «бронзу» в одиночном разряде среди мужчин завоевал Александр Винокуров.

Третье место в командных соревнованиях завоевала также женская сборная команда РТ.

По результатам соревнований сборная команда РТ среди женщин завоевала право на участие на лично-командном Чемпионате России среди мужчин и женщин, который будет проходить с 26 февраля по 5 марта в Пензе.

В личном разряде право на участие на лично-командном Чемпионате России среди мужчин и женщин завоевали Антонина Савельева, Анна Блажко, Екатерина Охотникова, Арина Слаутина, Анастасия Васильченкова, Саъди Исмаилов и другие спортсмены.

 


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