Спортсмены РТ завоевали призовые места на Чемпионате ПФО по настольному теннису

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Татарстанские спортсмены завоевали призовые места на Чемпионате Приволжского федерального округа по настольному теннису среди мужчин и женщин, сообщает Федерация настольного тенниса РТ.



Чемпионат проходил с 9 по 14 января в Казани.



«Золото» в одиночном разряде среди женщин завоевала Антонина Савельева; «серебро» в одиночном разряде среди мужчин взял Данила Травин; «бронзу» в одиночном разряде среди мужчин завоевал Александр Винокуров.



Третье место в командных соревнованиях завоевала также женская сборная команда РТ.



По результатам соревнований сборная команда РТ среди женщин завоевала право на участие на лично-командном Чемпионате России среди мужчин и женщин, который будет проходить с 26 февраля по 5 марта в Пензе.



В личном разряде право на участие на лично-командном Чемпионате России среди мужчин и женщин завоевали Антонина Савельева, Анна Блажко, Екатерина Охотникова, Арина Слаутина, Анастасия Васильченкова, Саъди Исмаилов и другие спортсмены.