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ФИФА хочет провести судмедэкспертизу допинг-проб российских футболистов

15 января 2018, 21:48

Сообщение о желании ФИФА получить судмедэкспертизу допинг-проб разместил в своем Twitter журналист Sky Sports Брайан Суонсон.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Международная федерация футбола (ФИФА) запросила судебно-медицинскую экспертизу по ряду допинг-проб российских футболистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter журналиста Sky Sports Брайана Суонсона.

«ФИФА запросила проведение судебно-медицинской экспертизы по определенному числу допинг-проб (которые были отобраны в соответствии с критериями Всемирного антидопингового агентства — прим. Т-и) и попросила уделить им повышенное внимание. WADA проинформировало ФИФА, что приоритет будет определяться группой специально назначенных экспертов, но информации от этой группы пока нет», — говорится в ответе ФИФА, который разместил Суонсон.

Ранее стало известно, что у ФИФА уже есть данные от информатора WADA, экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о «допинге в российском футболе» и она подготовила для него некоторые вопросы, говорится в сообщении информагентства.


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