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Общество

В Чистопольском районе капитально отремонтируют 12 многоквартирных домов

15 января 2018, 22:34

В прошлом году в городе и районе по программе капитального ремонта отремонтировали 16 многоквартирных домов.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В наступившем году в Чистополе и Чистопольском районе будет отремонтировано 12 домов, сообщается на сайте Чистопольского района РТ.

В прошлом году в городе и районе по программе капитального ремонта отремонтировали 16 многоквартирных домов.

В список домов, подлежащих капитальному ремонту, вошли дома в Чистополе по улице В. Ногина, 60 и В. Ногина, 93, Молодежная, 21 и Молодежная, 9, Октябрьская, 97, Энгельса, 59.

Еще три многоквартирных дома отремонтируют в Чистопольском районе – в поселке Луч и три дома в селе Каргали.

 


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