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Экономика и финансы

«Газпром» не станет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по делу с «Нафтогазом»

15 января 2018, 21:24

Решение Стокгольмского арбитража вступило в силу, сказал зампред «Газпрома».
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). «Газпром» не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» по вопросу контракта на поставку газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда российского газового холдинга Александра Медведева.

«Зачем?Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу», — ответил Медведев на вопрос, будет ли «Газпром» оспаривать решение суда. 

Полное удовлетворение судом требований компании к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины, заявил ранее зампред «Газпрома».

В «Нафтогазе» заявляли, что в деле против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам победила украинская компания. Однако в пресс-службе российской компании отметили, что согласно решению Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов.


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