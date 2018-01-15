«Газпром» не станет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по делу с «Нафтогазом»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). «Газпром» не собирается оспаривать решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» по вопросу контракта на поставку газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда российского газового холдинга Александра Медведева.

«Зачем?Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу», — ответил Медведев на вопрос, будет ли «Газпром» оспаривать решение суда.

Полное удовлетворение судом требований компании к «Нафтогазу» привело бы к банкротству Украины, заявил ранее зампред «Газпрома».

В «Нафтогазе» заявляли, что в деле против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам победила украинская компания. Однако в пресс-службе российской компании отметили, что согласно решению Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» более 2 млрд долларов.