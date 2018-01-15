На прошлой неделе татарстанцев интересовало убийство Гульшат Котенковой в Нижнекамске

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Убийство Гульшат Котенковой в Нижнекамске возглавил топ тем, которые интересовали читателя, свидетельствует из данных поисковой компании «Яндекс».



Читатели искали ответы на запросы «трагедия в Нижнекамске сегодня», «Убийца лыжницы в Нижнекамске», «Убийство в Нижнекамске сегодня».



На втором месте по частоте поисковых запросов стало празднование Старого Нового года. Пользователи поисковика искали стихи о новом годе, открытки и поздравления.



Еще одна смерть – на этот раз актера Михаила Державина замыкает тройку поисковых запросов «Яндекса».



Жертва насилия Диана Шурыгина и ее обидчик Сергей Семенов – на четвертом месте. Увеличение МРОТ замыкает пятерку поисковых запросов.



Мем «Уганда Наклз» – на шестом месте, всероссийские проверочные работы – на седьмом. Восьмое и девятое место заняли смерть внучки Леонида Брежнева Виктории Филипповой и ралли «Париж – Дакар».



Производственный календарь на 2018 год замыкает десятку самых популярных тем прошлой недели.