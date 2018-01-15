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На прошлой неделе татарстанцев интересовало убийство Гульшат Котенковой в Нижнекамске

15 января 2018, 23:28

Популярный поисковик обнародовал статистику по частоте поисковых запросов в своих сервисах за прошлую неделю.
День влюбленных и переговоры в Минске вызвали наибольший интерес татарстанцев на прошлой неделе
На прошлой неделе татарстанцев интересовали День бухгалтера и годовщина авиакатастрофы в Казани
На прошлой неделе татарстанцев больше всего интересовали День знаний и годовщина теракта в Беслане
День защитника Отечества и закрытие Олимпиады интересовали татарстанских пользователей в «Яндексе»
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Убийство Гульшат Котенковой в Нижнекамске возглавил топ тем, которые интересовали читателя, свидетельствует из данных поисковой компании «Яндекс».

Читатели искали ответы на запросы «трагедия в Нижнекамске сегодня», «Убийца лыжницы в Нижнекамске», «Убийство в Нижнекамске сегодня».

На втором месте по частоте поисковых запросов стало празднование Старого Нового года. Пользователи поисковика искали стихи о новом годе, открытки и поздравления.

Еще одна смерть – на этот раз актера Михаила Державина замыкает тройку поисковых запросов «Яндекса».

Жертва насилия Диана Шурыгина и ее обидчик Сергей Семенов – на четвертом месте. Увеличение МРОТ замыкает пятерку поисковых запросов.

Мем «Уганда Наклз» – на шестом месте, всероссийские проверочные работы – на седьмом. Восьмое и девятое место заняли смерть внучки Леонида Брежнева Виктории Филипповой и ралли «Париж – Дакар».

Производственный календарь на 2018 год замыкает десятку самых популярных тем прошлой недели.

 


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