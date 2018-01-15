Сотни тысяч граждан Франции потребовали от РФ вернуть имперские долги

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Примерно 400 тыс. граждан Франции потребовали от России вернуть долги Российской империи, списанные большевиками в 1918 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на радио RFI.

Начиная с 1867 года французские предприниматели вложили в российские железнодорожные компании около 15 млрд франков (примерно 53 млрд евро), которые не были возвращены из-за Октябрьской революции. Их потомки и потребовали от России возмещения ущерба.

В 1997 году РФ и Франция заключили соглашение, согласно которому российская сторона выплатила в погашение царских долгов 330 млн евро.

Тем не менее, наследники кредиторов настаивают на погашении государственных облигаций, выпущенных российскими железными дорогами. Свою позицию они объясняют тем, что государственный долг не имеет срока давности, замечает РИА «Новости».

При этом, по мнению радиостанции, у французов нет шансов на исполнение их требований.