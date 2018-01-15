В КФУ для выявления психических особенностей человека внедряют синемалогию

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Институте психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета внедряют в практику синемалогию – новый метод, направленный на выявление психических особенностей человека. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Синемалогия учит быть внимательным к своему образу мышления и собственному выбору, так как на их основе строится жизнь, пояснила магистр КФУ, практикующий психолог отделения социальной помощи семьи и детям Любовь Юшкова.

«Итальянский ученый, писатель, исследователь Антонио Менегетти ввел понятие "синемалогия", когда наблюдал за дискуссией группы людей, обсуждавших только что просмотренный фильм. Фильм вызывал на разговор, который помогал выявить проективный характер собственных решений, а также позволял каждому зрителю понять, насколько его личное восприятие расходилось с объективным содержанием образа», – рассказала психолог.

Новый способ познания внутреннего мира человека включает такие части, как просмотр фильма, ответы участников на поставленные тренером вопросы, анализ собственных переживаний и акцентирование психологом важных моментов. Таким образом, присутствующие на практике люди понимают проблему и находят варианты ее решения, используя символы и их возможные интерпретации, уточнила Юшкова.

По мнению специалиста, диагностировав человека, можно рекомендовать к просмотру определенные фильмы, направленные на улучшение его психического состояния. «Проблемы лидерства, женского или мужского одиночества, детские травмы, взаимоотношения с родителями или с партнерами, психопатология женщины, склонность к самоубийству можно скорректировать с помощью синемалогии», – убеждена магистр КФУ.