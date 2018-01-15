Чешский нападающий «Ак Барса» сыграет на Олимпиаде в Пхенчхане

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Руководство сборной Чехии по хоккею сегодня обнародовало состав своей олимпийской сборной, которая вскоре выступит на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. В ее рядах есть и форвард казанского «Ак Барса» Иржи Секач.

Это один из лидеров нападения «Ак Барса», 38 очков (14 заброшенных шайб и 24 результативные передачи) в 44 матчах чемпионата КХЛ в составе казанской команды. Так что выбор наставников сборной Чехии понятен.

Секач стал вторым «белым барсом», которому предстоит сыграть на Олимпиаде в Корее. Первым оказался канадский нападающий казанцев Роб Клинкхаммер.

Велика вероятность попадания на Игры еще двух легионеров «Ак Барса»: финского защитника Атте Охтамаа и шведского нападающего Антона Ландера. Оба они в этом сезоне выступали за свои национальные сборные на этапах Евротура, что имеет немаловажное значение с учетом полного отсутствия на предстоящей Олимпиаде игроков из клубов НХЛ. Пока состав олимпийских сборных Швеции и Финляндии не оглашен.

А вот в российской команде, скорее всего, игроков «Ак Барса» не будет, поскольку в последнее время сборная РФ формируется на базе лишь двух армейских клубов – московского ЦСКА и петербургского СКА. Хотя по игре Владимир Ткачев, например, вполне заслуживает места в олимпийской сборной России – на этапах Евротура он в сборной играл.