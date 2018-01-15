Пентагон оценил угрозу от российского подводного беспилотника «Статус-6»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Пентагон признал угрозу территории Соединенных Штатов от разрабатываемого в России беспилотного подводного атомного аппарата «Статус-6», который может нести ядерную боеголовку мощностью до 100 Мт. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Defense News.

В черновике нового Обзора ядерной политики, подготовленного военным ведомством для Президента США Дональда Трампа, имеется черно-белая диаграмма, которая рассказывает о разработке в РФ межконтинентальной автономной атомной торпеды «Статус-6».

По информации американских разведывательных служб, подводный беспилотник был испытан 27 ноября 2016 года – его запустили с подводной лодки «Саров». Он якобы имеет дальность плавания – 10 тыс. км, максимальную скорость – более 56 узлов и глубину погружения – до 1 км, отмечало ранее издание The Washington Free Beacon.

В ноябре 2015 года о существовании «Статуса-6» стало известно из показанной федеральными телеканалами презентации аппарата, фигурировавшей на совещании у Президента России Владимира Путина по оборонной тематике. Возможно, это была сознательно организованная утечка информации.