Россиянину удалось вырваться из многомесячного плена

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Россиянину удалось вырваться из многомесячного рабства, говорится в публикации на сайте РЕН ТВ.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли мужчину, который два месяца шел в сторону своего дома. Анатолий Крышан из Калача в Воронежской области был найден волонтерами на остановке транспорта в Курской области. У воронежца не было ни денег, ни документов.

Мужчина рассказал, что около четырех месяцев назад его увезли цыгане, которые заставляли его работать на стройке в Москве. Денег за работу ему не платили.

Когда мужчине удалось сбежать, он пошел пешком в сторону дома, проходя в день по 15—20 км.