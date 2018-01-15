Форвард УНИКСа стал самым эффективным игроком недели

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сенегальский форвард УНИКСа Морис Ндур в матче против «Нижнего Новгорода» не только помог своей команде победить в упорной концовке (91:89), но и установил уникальное достижение. Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Сенегалец набрал в этой встрече больше любого из других игроков, 30 очков, и при этом ни разу не промахнулся. В итоге на счету Ндура оказалось десять из десяти двухочковых попаданий, одно трехочковое и семь точных штрафных из семи. Это достижение помогло Морису стать самым эффективным игроком недели с показателем 31 балл.

После вчерашнего поражения ЦСКА в Санкт-Петербурге от «Зенита» (83:87) лидером чемпионата ВТБ стал краснодарский «Локомотив-Кубань», десять побед при одном (от УНИКСа – прим. Т-и) поражении. УНИКС идет вторым (девять побед и одно поражение), а ЦСКА стал третьим (десять побед и два поражения).