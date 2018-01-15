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Союз художников России просит возобновить работу в Казани филиала Суриковского института

15 января 2018, 20:05 , Фото: Расих Фасхутдинов, Ильнар Тухбатов

Союз художников России просит возобновить работу в Казани филиала Суриковского института По мнению специалистов, во многом именно из-за отсутствия высшей школы изобразительных искусств в республике почти нет молодых художников.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Татарстанское региональное отделение Союза художников России просит возобновить работу в Казани филиала Московского художественного института имени В. Сурикова. В ближайшее время организация намерена направить письмо-прошение о возможности создания базы для получения высшего образования в сфере изобразительных искусств на территории Татарстана. Об этом заявил председатель Союза художников России в РТ Ильнур Сиразиев.

Финальная дискуссия IV Казанской биеннале

Филиал Суриковского института в Казани, который располагался в здании Казанской художественной школы с 2008 года, был закрыт 5 декабря 2017-го по решению ученого совета вуза. Заявленной причиной закрытия стала нерентабельность содержания. Еще в 2013 году набор в филиал был прекращен из-за проблем с финансированием. После закрытия 19 студентов из последних наборов продолжили обучение в Москве, в головном вузе. Здание, в котором располагался филиал, осталось в пользовании Казанского художественного училища имени Н. Фешина.

По мнению специалистов, во многом именно из-за отсутствия высшей школы изобразительных искусств в республике так и не сформировалась плеяда молодых художников. Большинство членов творческих художественных союзов – люди пенсионного возраста, а молодежь массово уезжает в города с более развитой профессиональной инфраструктурой, нежели Казань. Наглядно нехватку молодых художников в Казани продемонстрировала недавно завершившаяся казанская биеннале печатной графики «Всадник»: на большой и престижной выставке город был представлен всего несколькими художниками.

«В республике, особенно в Казани и Набережных Челнах, есть художественные учебные заведения, галереи, богатейшие фонды, работают союзы художников, тем не менее, к сожалению, "армии художественной молодежи" мы фактически не видим», – констатировала казанский искусствовед, ведущий научный сотрудник Академии наук РТ Ольга Улемнова. С закрытием филиала Суриковского института Казань лишилась большинства талантливых студентов – выпускников училища, которые, как и во времена СССР, не находят в Казани будущего и уезжают учиться в Москву и Петербург. В Институте культуры существует художественное направление, но на нем обучаются дизайнеры, это не академическое художественное образование. Фактически закрытие филиала лишило Татарстан молодых амбициозных художников.

Финальная дискуссия IV Казанской биеннале

По молодым художникам в Казани действительно имеется проседание, подтвердил ведущий казанский художник-график Александр Артамонов на круглом столе, завершающем мероприятия Казанской биеннале. «В Казани выставляются одни и те же. Студенты училища выставляются только пока их педагог ведет до выставки, а после выпуска и вовсе пропадают. У нас ведь к молодым художникам особое отношение, мы их строго не судим. Если они приносят не непотребство, мы их выставляем. Но, к сожалению, уже четвертое биеннале у нас не получается так, как хотелось бы. Пока был в Казани Суриковский институт, студенты еще участвовали в выставках, но институт закрывается – и все, у нас нет молодых художников», – подчеркнул он.

Артамонов также вспомнил, что в Татарстане существуют и методы стимулирования молодых художников. Например, это премия в области графики имени Александра Туманова, учрежденная Государственным музеем изобразительных искусств РТ, неформальным творческим объединением «Графком» и самим художником. Но, к сожалению, эту премию некому вручать. За всю историю вручена она было лишь единожды, в 2016 году. В список неполученных казанской молодежью премий Артамонов отнес также художественную премию имени Николая Фешина.

Финальная дискуссия IV Казанской биеннале

«С одной стороны, очень обидно. Столько усилий мы прикладываем для кого-то. С другой стороны, нужно понять, что мы делаем не так, что мы можем сделать, чтобы молодые художники у нас появились, сформировать среду», – добавил Артамонов.

Во многом нехватка молодежи в изобразительном искусстве Татарстана сегодня – действительно следствие отсутствия высшего профессионального образования и утечки молодых мастеров в Москву и Петербург, согласилась директор Казанского художественного училища имени Н. Фешина, член Российской ассоциации искусствоведов Ольга Гильмутдинова. Но, как признает специалист, это не единственная проблема: в республике нет институции мастерских. На весь Татарстан работает лишь несколько подобных объединений. Именно оснащенные мастерские собирают вокруг себя неформальные сообщества молодых художников, формируют комфортную для молодежи среду, удерживая ее в Казани. Конечно, признают специалисты, общими усилиями ГМИИ РТ, Союза художников и учебных заведений нужную среду в городе создать удастся, но все это будет бесполезно, если молодые люди будут уезжать за высшим образованием. По опыту прошлых лет, обратно в Казань из Москвы и Петербурга молодежь возвращаться не спешит.


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