Союз художников России просит возобновить работу в Казани филиала Суриковского института

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Татарстанское региональное отделение Союза художников России просит возобновить работу в Казани филиала Московского художественного института имени В. Сурикова. В ближайшее время организация намерена направить письмо-прошение о возможности создания базы для получения высшего образования в сфере изобразительных искусств на территории Татарстана. Об этом заявил председатель Союза художников России в РТ Ильнур Сиразиев.

Филиал Суриковского института в Казани, который располагался в здании Казанской художественной школы с 2008 года, был закрыт 5 декабря 2017-го по решению ученого совета вуза. Заявленной причиной закрытия стала нерентабельность содержания. Еще в 2013 году набор в филиал был прекращен из-за проблем с финансированием. После закрытия 19 студентов из последних наборов продолжили обучение в Москве, в головном вузе. Здание, в котором располагался филиал, осталось в пользовании Казанского художественного училища имени Н. Фешина.

По мнению специалистов, во многом именно из-за отсутствия высшей школы изобразительных искусств в республике так и не сформировалась плеяда молодых художников. Большинство членов творческих художественных союзов – люди пенсионного возраста, а молодежь массово уезжает в города с более развитой профессиональной инфраструктурой, нежели Казань. Наглядно нехватку молодых художников в Казани продемонстрировала недавно завершившаяся казанская биеннале печатной графики «Всадник»: на большой и престижной выставке город был представлен всего несколькими художниками.

«В республике, особенно в Казани и Набережных Челнах, есть художественные учебные заведения, галереи, богатейшие фонды, работают союзы художников, тем не менее, к сожалению, "армии художественной молодежи" мы фактически не видим», – констатировала казанский искусствовед, ведущий научный сотрудник Академии наук РТ Ольга Улемнова. С закрытием филиала Суриковского института Казань лишилась большинства талантливых студентов – выпускников училища, которые, как и во времена СССР, не находят в Казани будущего и уезжают учиться в Москву и Петербург. В Институте культуры существует художественное направление, но на нем обучаются дизайнеры, это не академическое художественное образование. Фактически закрытие филиала лишило Татарстан молодых амбициозных художников.

По молодым художникам в Казани действительно имеется проседание, подтвердил ведущий казанский художник-график Александр Артамонов на круглом столе, завершающем мероприятия Казанской биеннале. «В Казани выставляются одни и те же. Студенты училища выставляются только пока их педагог ведет до выставки, а после выпуска и вовсе пропадают. У нас ведь к молодым художникам особое отношение, мы их строго не судим. Если они приносят не непотребство, мы их выставляем. Но, к сожалению, уже четвертое биеннале у нас не получается так, как хотелось бы. Пока был в Казани Суриковский институт, студенты еще участвовали в выставках, но институт закрывается – и все, у нас нет молодых художников», – подчеркнул он.

Артамонов также вспомнил, что в Татарстане существуют и методы стимулирования молодых художников. Например, это премия в области графики имени Александра Туманова, учрежденная Государственным музеем изобразительных искусств РТ, неформальным творческим объединением «Графком» и самим художником. Но, к сожалению, эту премию некому вручать. За всю историю вручена она было лишь единожды, в 2016 году. В список неполученных казанской молодежью премий Артамонов отнес также художественную премию имени Николая Фешина.

«С одной стороны, очень обидно. Столько усилий мы прикладываем для кого-то. С другой стороны, нужно понять, что мы делаем не так, что мы можем сделать, чтобы молодые художники у нас появились, сформировать среду», – добавил Артамонов.

Во многом нехватка молодежи в изобразительном искусстве Татарстана сегодня – действительно следствие отсутствия высшего профессионального образования и утечки молодых мастеров в Москву и Петербург, согласилась директор Казанского художественного училища имени Н. Фешина, член Российской ассоциации искусствоведов Ольга Гильмутдинова. Но, как признает специалист, это не единственная проблема: в республике нет институции мастерских. На весь Татарстан работает лишь несколько подобных объединений. Именно оснащенные мастерские собирают вокруг себя неформальные сообщества молодых художников, формируют комфортную для молодежи среду, удерживая ее в Казани. Конечно, признают специалисты, общими усилиями ГМИИ РТ, Союза художников и учебных заведений нужную среду в городе создать удастся, но все это будет бесполезно, если молодые люди будут уезжать за высшим образованием. По опыту прошлых лет, обратно в Казань из Москвы и Петербурга молодежь возвращаться не спешит.