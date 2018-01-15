МЧС: Авария в Казани устранена, проводится подключение энергопотребителей

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Авария в Казани устранена в 19.20, проводится поэтапное подключение энергопотребителей, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
В сообщении говорится, что ликвидация последствий энергоаварии на подстанции в Приволжском районе Казани завершается, идет поэтапное подключение энергопотребителей.
В 19.00 собрался Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Татарстане в здании «Сетевой компании» под руководством заместителя Премьер-министра РТ – министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова.
Предварительная причина отключения – повреждение ограничителя перенапряжения 6 кВ в шкафу заземлений экранов кабельных муфт КЛ 110 кВ Центральная – Восточная 2. На месте работают аварийные бригады «Сетевой компании».