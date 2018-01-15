В Татарстане запущен сайт для покупателей и продавцов сельхозпродукции

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Татарстане запущен новый интернет-проект, который объединяет продавцов сельскохозяйственной продукции и покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

С декабря прошлого года и на данный момент на сайте ярмарка16.рф зарегистрированы более 200 производителей, включая крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства.

«Электронная ярмарочная площадка позволяет покупателям, не выходя из дома, знакомиться с нужной продукцией и сравнивать цены. Также покупатель может оставить отзыв о купленной продукции, что позволит другим желающим быть уверенным в купленном товаре. Продавцы благодаря проекту "Электронная ярмарка" могут экономить затраты на аренду торговых площадей, заработную плату продавцам и другие сопутствующие расходы», – говорится в сообщении министерства.

На сайт выложены 133 товара. Среди них преобладает молочная продукция, также много предложений по продаже мяса и меда.

«Сайт удобный в использовании, регистрация на нем для покупателей не требуется, а для сельхозпроизводителей бесплатная. Товары распределены по категориям, что облегчает поиск нужной продукции. К тому же у сайта имеется и мобильная версия», – отмечается в сообщении пресс-службы.