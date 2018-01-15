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Голодец пообещала усилить меры безопасности в школах после поножовщины в Перми

15 января 2018, 19:27

Вице-премьер подчеркнула, что подобный инцидент не должен повториться на территории страны.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). После случившийся в одной из школ Перми поножовщины меры безопасности в российских образовательных учреждениях будут усилены. Об этом заявила журналистам вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец, передает РИА «Новости».

«Нужна серьезная работа, такого не должно повториться на российском пространстве», – подчеркнула она и призвала гражданское общество помочь государству в расследовании инцидента.

Сегодня утром в пермскую школу № 127 ворвались двое вооруженных ножами молодых людей. В результате пострадали 12 человек – 11 детей и учительница. Педагог и двое учеников находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемые в нападении задержаны. Возбуждено дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц» Уголовного кодекса РФ. 


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