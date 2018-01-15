Аэропорт «Бегишего» в 2017 году перевез рекордное количество пассажиров

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Прошедший год стал рекордным для аэропорта «Бегишево» по количеству обслуженных пассажиров. В частности, воздушная гавань достигла полумиллионной отметки по количеству перевезенных пассажиров с начала года, сообщает пресс-служба аэропорта.

По итогам 2016 года аэропорт обслужил 380 тыс. 997 пассажиров, а в 2017-м перевез уже 587 тыс. 775 человек. Рост составил почти 50 процентов.

Среди наиболее популярных маршрутов – Москва, Анталия, Симферополь, Стамбул, Сочи и Анапа.

Основной рост пассажиропотока был зафиксирован на московском направлении. За год на внутренних воздушных линиях рост пассажиропотока составил 54 процента (206 тыс. 778 человек). При этом перелетами в столицу воспользовалось 472 тыс. 445 пассажиров, или 80 процентов от общего их количества.

Всего за прошлый год на международных воздушных линиях были обслужены 69 тыс. 328 человек, что составляет 199 процентов к уровню 2016 года.

С февраля текущего года из «Бегишево» будут запущены новые рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды.