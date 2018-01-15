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В УФСИН по Москве признали вину за инцидент с гибелью топ-менеджер «Роскосмоса»

15 января 2018, 19:19

В марте прошлого года топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова нашли зарезанным в камере следственного изолятора.

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В УФСИН признали вину за инцидент с гибелью топ-менеджер «Роскосмоса», передает РИА Новости.

Сотрудники московского следственного изолятора №5 виновны в том, что допустили убийство топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, заявил начальник УФСИН по Москве Сергей Мороз.

Евдокимов обвинялся в мошенничестве на 200 миллионов рублей с имуществом РСК «МиГ». В марте прошлого года его нашли зарезанным в камере изолятора. Впоследствии за халатность был арестован сотрудник СИЗО Иван Проценко, замначальника оперативного отдела изолятора.

Сергей Мороз рассказал, что за халатность один сотрудник привлечен к уголовной ответственности несколько человек уволены или дисциплинарно наказаны. Сам убийца до сих пор не найден.


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