В Казанском регионе ГЖД отремонтировали более 40 пассажирских платформ

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). По инвестиционной программе в Казанском регионе Горьковской железной дороги отремонтированы более 40 пассажирских платформ, сообщает пресс-служба магистрали.

В частности, 41 пассажирская платформа оборудована навесами, 32 оснащены системами освещения. Также на 22 объектах проведен текущий ремонт, установлены урны, лавки, названия остановочных пунктов, заменены более 70 знаков безопасности.

В программу капитального ремонта были включены пассажирские платформы станций Паратск и Иштуган, кассовый павильон остановочного пункта 804-й км, привокзальная площадь станции Шемордан. На их ремонт направлены более 6,1 млн рублей.

Кроме того, по плану инвестпрограммы за прошлый год начаты работы по реконструкции низкой островной пассажирской платформы станции Свияжск. Они будут завершены в текущем году.