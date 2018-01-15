Роспотребнадзор выяснил причину отравления более 70 кадетов в Люберцах

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Роспотребнадзор выявил нарушение санитарных норм в Кадетской школе в Люберцах, где отравились более 70 человек. Об этом говорится в публикации на сайте телеканала РЕН ТВ.

Причиной возникновения вспышки кишечной инфекции стало нарушение в Кадетской школе санитарных норм поварами при приготовлении еды.

Специалисты Роспотребнадзора полагают, что причиной возникновения вспышки является несоблюдение санитарных норм и правил в пищеблоке. В пробах нашли сальмонеллез, кампилобактериоз и несколько других инфекций. Специалисты обнаружили возбудителя инфекции в винегрете.