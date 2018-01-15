Рустаму Минниханову представили проект развития улицы Каюма Насыри

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сегодня в ходе обхода исторического центра Казани представили эскизное предложение развития улицы Каюма Насыри, сообщает пресс-служба главы республики.
Проект разработан совместно префектурой Старо-Татарской слободы и студентами КГАСУ. Он предполагает усиление туристической навигации и появление малых архитектурных форм.
Предложение было поддержано Президентом РТ.
Кроме того, лидер республики и сопровождавшие его лица посетили недавно открывшийся музей Старо-Татарской слободы «Татар Бистэсе» (ул. Каюма Насыри, д. 38). Для гостей была организована экскурсия по залам музея.