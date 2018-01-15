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Рустаму Минниханову представили проект развития улицы Каюма Насыри

15 января 2018, 18:55 , Фото: president.tatarstan.ru

Рустаму Минниханову представили проект развития улицы Каюма Насыри Разработанное префектурой Старо-Татарской слободы и студентами КГАСУ предложение было поддержано Президентом РТ.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сегодня в ходе обхода исторического центра Казани представили эскизное предложение развития улицы Каюма Насыри, сообщает пресс-служба главы республики.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Проект разработан совместно префектурой Старо-Татарской слободы и студентами КГАСУ. Он предполагает усиление туристической навигации и появление малых архитектурных форм.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Предложение было поддержано Президентом РТ.

Объезд Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым объектов в историческом центре г. Казани. Фото Марсель Бадыкшин

Кроме того, лидер республики и сопровождавшие его лица посетили недавно открывшийся музей Старо-Татарской слободы «Татар Бистэсе» (ул. Каюма Насыри, д. 38). Для гостей была организована экскурсия по залам музея.  


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