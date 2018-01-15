Заработок осужденных Татарстана в 2,5 раза меньше минимальной оплаты труда

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Осужденные Татарстана зарабатывают в 2,5 раза меньше минимального размера оплаты труда. Об этом на итоговом заседании коллегии УФСИН России по РТ рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления Эдуард Хиалеев.

Осужденные республики трудятся на предприятиях в десяти учреждениях уголовно-исполнительной системы, где существуют промышленные и сельскохозяйственные производства. Из года в год они производят все больше и больше продукции.

В 2014 году прибыль предприятий выросла до 679,9 млн рублей, в 2015-м – до 819,2 млн, в 2016-м – до 869,5 млн, в 2017-м – до 896,5 млн. Всего за 2017 год предприятия исправительных колоний реализовали продукции на 1,6 млрд рублей. При этом осужденные на 100 процентов обеспечивают себя продуктами питания.

«Вывод осужденных на оплачиваемые работы увеличен до 4215 человек – с учетом лиц, занятых на хозяйственном обслуживании. Освоено производство 53 видов новых изделий, за счет чего дополнительно трудоустроены 198 осужденных», – рассказал Хиалеев.

В 2017 году ведомство заключило контракты с министерствами республики на сумму свыше 100 млн рублей, что почти на 30 млн превышает показатель 2016-го.

Помимо трудоустройства осужденных в исправительных учреждениях УФСИН обучает их по 43 специальностям, востребованным на рынке труда. В прошлом году были вручены дипломы о профессиональном образовании 2051 осужденному. При этом из них впервые получили профессию 1655 человек.

«Задача остается прежней – чтобы все осужденные, не имеющие профессии, получили образование. Нахождение без профессии должно расцениваться администрацией учреждения как чрезвычайное происшествие», – заявил Хиалеев и попросил начальников колоний взять этот вопрос под личный контроль.