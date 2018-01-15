Управляющие компании Казани эвакуируют горожан из остановившихся лифтов

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Управляющие компании Казани должны эвакуировать горожан, застрявших в лифтах во время аварийного отключения света, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Комитет ЖКХ дал поручение управляющим организациям оперативно проверить лифты в многоквартирных домах.

Масштабное отключение электроснабжения по причине серьезной аварии коснулось Приволжского и частично Советского районов, отмечает пресс-служба.

В контакт-центре ОАО «Сетевая компания» ранее сообщили, что без света также остался Вахитовский район.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что В Казани 29 детских садов и 21 школа остались без света, под отключение попали 14 котелен и жилые дома с численностью населения 96700 человек Блэкаут в Казани вызван аварийным отключением. Без света в Казани остались 87 тысяч человек. Казанские группы в соцсетях заполнены публикациями об отсутствии света на Горках и в Азино.