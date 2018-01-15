Татарские драматурги: Нельзя допустить закрытия журнала «Современная драматургия»

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Айсылу Хафизова, Муршида Киямова). Главный редактор престижного литературного журнала «Современная драматургия» Андрей Волчанский обратился к своим авторам и читателям из 67 регионов страны с просьбой о помощи. Об этом сообщил журнал «Идель» со ссылкой на одного из друзей российского издания. Напомним, на страницах «Современной драматургии» выходили произведения и татарстанских авторов, среди которых Ризван Хамид, Ахат Гаффар, Мансур Гилязов и Салават Юзеев. Авторы прокомментировали ситуацию в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Россия – многонациональная страна. И этот журнал публикует произведения писателей разных национальностей. Это отличная возможность для нас, национальных авторов, заявить о себе. Опубликованные на русском языке произведения могут увидеть режиссеры, работающие и живущие в разных регионах России, ставить эти пьесы в своих театрах. Вообще, если твоя пьеса вышла на страницах “Современной драматургии”, аудитория твоих читателей автоматически расширяется. Например, у меня были случаи, когда к моим произведениям обращались режиссеры из Уфы и Тюмени. Конечно, нельзя допустить, чтобы этот уникальный журнал закрылся. Это издание объединяет драматургов разных национальностей. Наоборот, журнал с такими уникальными традициями необходимо поддерживать и развивать. Журнал, освещающий все стороны таетрального искусства, должен жить! Его необходимо сохранить!», – сказал Мансур Гилязов в интервью ИА «Татар-информ».

В 1984 году на страницах «Современной драматургии» увидела свет и пьеса Ахата Гаффара «Один из четверых». Пьеса о Муллануре Вахитове написана к его 100-летию. «Я помню, с каким трудом открывался этот журнал в 1982 году. Целью было создание центра дружбы и культуры народов СССР. Мы знакомились с произведениями писателей разных национальностей. Здесь публиковались пьесы, авторы всегда ожидали очереди для публикации. Этот журнал нельзя закрывать. Уничтожить его ничего не стоит, а восстановить будет трудно. Российское Правительство не должно этого допустить, я считаю. Причины отсутствия средств, как правило, сводятся к политическим вопросам. Но на прессу покушаться нельзя», – считает драматург Ахат Гаффар.

Пьеса «Улетные танцы», полюбившаяся зрителю театра Камала, также впервые увидела свет на страницах легендарного российского издания. Ее автор Салават Юзеев в своем интервью ИА «Татар-информ» также сообщил о том, что он лично получил письмо-обращение Андрея Волчанского. «Журнал в трудном положении, но мы не должны допустить его закрытия. Я как автор журнала разослал это обращение своим друзьям и коллегам. В издании публиковались не только российские, но и зарубежные авторы. Это для театралов – хороший источник материалов. Публикация в “Современной драматургии” означает, что ее автор уже признан, прошел через сито отбора. Нельзя допустить закрытия издания. Редакция не требует больших средств от государства, я считаю, нельзя экономить на культуре», – сказал Салават Юзеев.

Напомним, главный редактор издания Андрей Волчанский распространил обращение к авторам и друзьям журнала с просьбой о помощи. «Двадцать с лишним лет мы пользовались финансовой поддержкой государства. Скромные дотации понемногу индексировались, но сильно отставали от растущих цен буквально на все. Мы жили бедно, получали вместе с вами очень маленькие деньги, изо всех сил стараясь сохранить регулярное издание. Но если раньше мы получали финансирование весной, авансом, а в конце года отчитывались, то теперь должны сначала выполнить свою работу, а уж потом получить обещанные суммы», – говорится в письме.

Автор обращения уверен, что работать в таких условиях невозможно, так как делать журнал без денег нельзя, и сообщил, что дожить до зимы изданию помогла только частная поддержка одного из друзей редакции. Последний номер прошлого года печатался уже в долг.