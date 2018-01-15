(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Казани 29 детских садов и 21 школа остались без света, под отключение попали 14 котелен и жилые дома с численностью населения 96700 человек, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об отсутствии электричества в Приволжском районе Казани пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 16.40.

Предварительная причина – отключение кабельной линии 110 квт. на подстанциях «Горки» и «Советская». К месту происшествия направилась оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона, бригады ОАО «Сетевая компания».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что блэкаут в Казани вызван аварийным отключением. Без света в Казани остались 87 тысяч человек. Казанские группы в соцсетях заполнены публикациями об отсутствии света на Горках и в Азино.

Если неожиданно отключили электроэнергию, МЧС рекомендует соблюдать следующие правила.

1. Отключите все электроприборы.

2. Выключите освещение. Оставьте включенной где-нибудь только одну лампочку. Это необходимо для того, чтобы знать о возобновлении подачи электроэнергии.

3. Если отключение произошло в темное время суток, выгляните в окно и проверьте, отключен весь район или только дом.

4. После восстановления электроснабжения не спешите все включать. Убедитесь, что свет не моргает, не «плавает» и подождите порядка 10 минут.

5. Поставьте на подзарядку все приборы имеющие встроенные аккумуляторы и использованные Вами в период отключения электроэнергии.

Чего не нужно делать при отключении света.

1. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это может быть опасно для жизни.

2. Не приближайтесь к проводу, лежащему на земле. Вы можете попасть под шаговое напряжение.

3. Не приближайтесь к проводам, провисшим низко над землей.

4. Не заходите на территорию огороженных энергообъектов, не проникайте в закрытые помещения.

5. Не устраивайте временную электропроводку.