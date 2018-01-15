Водитель прокатил на капоте полицейского после попытки проверить документы в Москве

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Москве водитель «Лады» прокатил на капоте полицейского после того, как тот попытался проверить документы, передает РИА Новости.

Полицейские при патрулировании заметили автомобиль «Ладу» 14-й модели, у которой номера были закрыты листком бумаги. Один полицейский подошел к «Ладе», чтобы проверить документы водителя, тот начал движение и провез полицейского около семи метров на капоте.

После этого водитель попытался скрыться и полицейские устроили погоню. Нарушителем оказался 52-летний гость столицы России. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».