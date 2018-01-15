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Блэкаут в трех районах Казани вызван аварийным отключением

15 января 2018, 17:51 , Фото: Елена Кривопатре, соцсети

Блэкаут в трех районах Казани вызван аварийным отключением Устранение последствий аварийного отключения света в Приволжском, Советском и Вахитовском районах займет до четырех часов.
В шести районах Казани частично отключат электричество
Все районы Казани будут частично обесточены на время
В ряде домов Советского района Казани отключат свет
С понедельника в ряде казанских домов отключат свет
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(Казань, 15 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Масштабный блэкаут в трех районах Казани вызван аварийным отключением электричества. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в контакт-центре ОАО «Сетевая компания». 

«Устранение (последствий аварии — прим. Т-и) может занять до четырех часов. Произошло аварийное отключение. Бригады уже работают», — сообщил оператор единого контакт-центра.

Без света остались сразу три района — Приволжский, Советский и Вахитовский. В контакт-центре сообщили, что отключение произошло на улицах Мавлютова, Латышских Стрелков, Даурской, на Проспекте Победы, в Азино, на Хади Такташа и ряде других.

Блэкаут в трех районах Казани вызван аварийным отключением


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