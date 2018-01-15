(Казань, 15 января, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Масштабный блэкаут в трех районах Казани вызван аварийным отключением электричества. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в контакт-центре ОАО «Сетевая компания».
«Устранение (последствий аварии — прим. Т-и) может занять до четырех часов. Произошло аварийное отключение. Бригады уже работают», — сообщил оператор единого контакт-центра.
Без света остались сразу три района — Приволжский, Советский и Вахитовский. В контакт-центре сообщили, что отключение произошло на улицах Мавлютова, Латышских Стрелков, Даурской, на Проспекте Победы, в Азино, на Хади Такташа и ряде других.