МЧС: Без света в Казани остались 87 тысяч человек

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Без света в Казани остались 87 тысяч человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ», сообщало, что пользователи соцсетей обсуждают отключение света в Приволжском районе. В 16.40 очевидцы сообщили оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях о том, что в Приволжском районе Казани пропало электроснабжение.

Предварительно без света остались семь микрорайонов, а это 87 тысяч человек и 56 социально значимых объектов.

Причины отключения устанавливаются.