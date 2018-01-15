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МЧС: Без света в Казани остались 87 тысяч человек

15 января 2018, 17:42 , Фото: соцсети

МЧС: Без света в Казани остались 87 тысяч человек Без света, по предварительным данным ГУ МЧС России по РТ, остались семь микрорайонов.

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Без света в Казани остались 87 тысяч человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Казанские группы в соцсетях заполнены публикациями об отсутствии света на Горках и в Азино

Ранее ИА «Татар-информ», сообщало, что пользователи соцсетей обсуждают отключение света в Приволжском районеВ 16.40 очевидцы сообщили оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях о том, что в Приволжском районе Казани пропало электроснабжение.

Предварительно без света остались семь микрорайонов, а это 87 тысяч человек и 56 социально значимых объектов.

Причины отключения устанавливаются.


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