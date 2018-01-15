Рустам Минниханов занял шестое место в топе самых популярных в соцсетях глав регионов

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов по итогам 2017 года занял шестую позицию в рейтинге самых популярных по упоминаемости в социальных сетях глав регионов России. К такому выводу пришли аналитики российской информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Рустама Минниханова с индексом 199,1 опередили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (индекс 275,1), глава Республики Крым Сергей Аксенов (индекс 313,2), губернатор Московской области Андрей Воробьев (индекс 333,4), мэр Москвы Сергей Собянин (индекс 1277,1).

Лидером рейтинга стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, медиаиндекс которого составил 1503,9. На этот результат не успела повлиять вызванная санкциями США блокировка его аккаунтов в Facebook’е и Instagram’е, случившаяся в конце декабря.

В двадцатку самых активных по результатам анализа СМИ в 2017 году также вошли (в порядке убывания) руководители Свердловской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областей, Краснодарского края, Ингушетии, Кемеровской области, Севастополя, Пермского края, Башкортостана, Коми, Бурятии, Ростовской области и Карелии.