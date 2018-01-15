Путин обсудил с Премьер-министром Италии Ливию и Украину

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с Премьер-министром Италии Паоло Джентилони урегулирование ситуации в Ливии и обстановку на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Помимо других международных тем Путин и Джентилони затронули развитие сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Отдельно оба политика выразили удовлетворение по поводу вчерашнего успешного открытия в Италии фестиваля «Русские сезоны». Реализация проекта предполагает проведение свыше 250 мероприятий, и они будут способствовать расширению связей между народами двух стран.

Стороны условились продолжить контакты на различных уровнях, отмечается в сообщении.