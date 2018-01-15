Ученые заявили о необратимом воздействии фастфуда на иммунитет человека

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Употребление фастфуда, подобно инфекции, заставляет иммунитет человека работать в стрессовом режиме, что может привести к развитию аллергии, аутоиммунных заболеваний и диабета. К такому выводу пришли ученые из Боннского университета в Германии, пишет «Российская газета» со ссылкой на статью в научном журнале Cell.

Для подтверждения совей гипотезы ученые посадили 120 добровольцев на богатую насыщенными жирами диету и стали наблюдать за изменением в работе генов в их иммунных клетках. Выяснилось, что регулярное употребление фастфуда в большом количестве необратимо меняет работу иммунной системы, перепрограммируя ее. В частности, меняются структуры белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга, где формируются иммунные тельца. В итоге клетки становятся более агрессивными. Ключевую роль в этом процессе играет отвечающий за считывание различных сигналов из внешней среды ген NLRP3. Как именно рецептор узнает о переходе на вредную еду, ученым еще предстоит выяснить.

Выяснилось также, что отказ от фастфуда никак не повлиял положительно на иммунитет.

