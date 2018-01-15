В Испании представят туристические предложения Казани на время ЧМ по футболу

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). На международной туристской выставке FITUR в Испании пройдет презентация туристических предложений Казани как города, принимающего матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

С 17 по 21 января в Мадриде FITUR соберет компании туротрасли из более чем 20 стран мира. Презентация Казани запланирована на 18 января, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Гости выставки смогут ознакомиться с туристическим потенциалом города, мероприятиями, ожидающимися в период проведения чемпионата, а также специально разработанными программами пребывания для туристов на время проведения мундиаля.