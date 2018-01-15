Напугавшего контролера «бомбой» мужчину осудили на четыре года в Москве

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Напугавшего контролера «бомбой» мужчину осудили на 4 года в Москве, передает «Интерфакс».

Пьяный 52-летний житель Владимирской области в апреле 2017 года при попытке прохода через турникетный комплекс напугал контролера на Курском вокзале столицы ложным сообщением о бомбе. Мужчина сказал контролеру, что в его пакете находится взрывное устройство, после чего бросил пакет ему под ноги. В результате на вокзале была вынужденная эвакуация пассажиров.

Мужчина признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Он получил наказание в виде года лишения свободы. Путем частичного сложения с ранее назначенным наказанием за совершение другого преступления получил четыре года лишения свободы в исправительной колонии особого режима.