«Нелюбовь» вошла в программу крупнейшего кинофестиваля Норвегии TIFF

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Картина режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» попала в конкурсную программу крупнейшего кинофестиваля Норвегии TIFF, сообщает РИА «Новости».

Фильм поборется с 11 другими кинолентами из разных стран на фестивале, который стартовал в городе Тромсе. В конкурсную программу вошло около ста художественных, документальных и анимационных картин режиссеров из разных стран мира.

Конкурентами в борьбе за победу в этом году стали немецкий фильм «Аустерлиц», франко-китайская картина «Ангелы носят белое», американская «Экслибрис: американская публичная библиотека» и другие работы.

Звягинцева в Норвегии любят и уважают. Ранее он участвовал в фестивале с картинами «Левиафан» и «Елена».

Во внеконкурсной программе в рамках фестиваля будут показаны ленты других российских режиссеров. Среди них – картина Виталия Суслина «Голова. Два уха», дебютный фильм учителя Дмитрия Давыдова из Якутии «Костер на ветру» и работа мурманских документалистов «Дорога в Арктику».