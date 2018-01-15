(Казань, 15 января, «Татар-информ»). На Ямале молодого отца подозревают в убийстве трехмесячной дочки, передает РИА Новости.

Утром в минувшее воскресенье в квартире жилого дома в Салехарде было обнаружено тело трехмесячной девочки. На теле ребенка были телесные повреждения: ссадины и кровоподтеки в области головы.

Задержан подозреваемый – 27-летний отец ребенка, следователи СКР провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей и открыли уголовное дело. Также назначены криминалистические экспертизы.

Мужчина ранее был дважды судим, младенца он мог избить из-за конфликта с супругой. Во время ссоры от рук мужчины также пострадал его трехлетний сын, который был госпитализирован.