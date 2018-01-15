Все новости Татарстан Россия

Культура

В Нурлате прошла передвижная выставка церковной утвари

15 января 2018, 22:10

Экспозиция включала старинные иконы, венчальные венцы, маленький колокол, подсвечник и многое другое.
В Латвии проходит выставка работ немецких экспрессионистов
Выставка «Как едим, так и живем...» открылась в музее медицины Риги
Латвийский художественный музей представляет выставку Бируты Баумане
На выставке, посвященной развитию городов в XXI веке, представлен рижский проект
"Белые вороны" представят завтра "мушиные стихи"

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Региональном музее истории Закамья и города Нурлата состоялась передвижная выставка церковной утвари. Мероприятие завершило череду рождественских праздников, пишет местная газета «Дружба».

Экспозиция готовилась более двух месяцев. Организатором выставки выступил благочинный Нурлатского района протоиерей Владимир Борков.

На выставке были представлены старинные иконы, венчальные венцы, маленький колокол, подсвечник, облачения священнослужителей, Псалтирь и Библия, изданные в годы правления императора Николая I, и многое другое. Все они в разные эпохи использовались во время богослужений в храмах Нурлатского района.

Воспитанники воскресной школы при храме Илии Пророка рассказали историю каждого экспоната. У посетителей была возможность подержать представленные предметы в руках. Затем все желающие смогли посмотреть фильм об истории храма Илии Пророка. К его 20-летию иерей Дионисий Вырдин создал видео- и фотохронику памятных событий из жизни храма.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter