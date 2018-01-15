В Нурлате прошла передвижная выставка церковной утвари

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Региональном музее истории Закамья и города Нурлата состоялась передвижная выставка церковной утвари. Мероприятие завершило череду рождественских праздников, пишет местная газета «Дружба».

Экспозиция готовилась более двух месяцев. Организатором выставки выступил благочинный Нурлатского района протоиерей Владимир Борков.

На выставке были представлены старинные иконы, венчальные венцы, маленький колокол, подсвечник, облачения священнослужителей, Псалтирь и Библия, изданные в годы правления императора Николая I, и многое другое. Все они в разные эпохи использовались во время богослужений в храмах Нурлатского района.

Воспитанники воскресной школы при храме Илии Пророка рассказали историю каждого экспоната. У посетителей была возможность подержать представленные предметы в руках. Затем все желающие смогли посмотреть фильм об истории храма Илии Пророка. К его 20-летию иерей Дионисий Вырдин создал видео- и фотохронику памятных событий из жизни храма.