Прогнозы роста экономики в 2017 году не оправдались

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Показатели роста экономики России в 2017 году оказались ниже прогнозируемых, пишет «Российская газета».

На основании данных Росстата Минэкономразвития РФ предварительно оценило рост ВВП за прошлый год в 1,4 – 1,8 процента вместо 2 процентов, как ожидалось ранее.

В ноябре прошлого года был зафиксирован провал показателя на 0,3 процента. Специалисты связали это со спадом промышленного производства, а также неожиданным снижением выпуска в металлургии и производстве транспортных средств и оборудования. В Минэкономразвития при этом уверены, что ноябрьское сокращение промышленности носило локальный характер.

«Ряд непосредственно наблюдаемых данных (потребление электроэнергии, грузоперевозки железнодорожным транспортом, авиаперевозки, продажи автомобилей, результаты опросов предприятий) указывают на то, что рост в прошедшем году мог быть выше», – цитирует издание заявление ведомства.

При подведении окончательных итогов экономического роста будут учитываться ретроспективные данные, статистика по малым и средним предприятиям, а также отчетность крупных компаний.