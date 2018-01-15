В селах Елабужского района стартовали отчетные сессии

(Елабуга, 15 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В сельских поселениях Елабужского района начались отчетные сессии с участием руководства района. Традиционно во время таких встреч проводится и личный прием граждан, где сельчане смогут обратиться с наболевшими вопросами.

Первая отчетная сессия прошла в Бехтеревском сельском поселении, где сельчане подняли вопрос дорожного строительства. Они попросили руководство района найти возможности для асфальтирования дороги у самого въезда в село Бехтерево.

«Мы хотим, чтобы эта дорога была заасфальтирована. Здесь рядом расположены садик, школа, это зимой дорога проходимая, а летом и осенью после дождя здесь невозможно проехать», — сказал житель села Бехтерево Владимир Ворожцов.

Дорогу пообещали асфальтировать в 2019 году, так как план дорожных работ на этот год уже сформирован.

В этом году в селе планируют отремонтировать сети водоснабжения по программе самообложения, а также завершить строительство сквера имени Бехтерева.

«2017 год также был достаточно насыщенным. В селе построены две детские площадки, начато строительство локальных очистных сооружений. Также за счет местного бюджета отремонтировали крышу и установили теневой навес в местном детском саду, в котором 40 детей», — рассказал глава Бехтеревского сельского поселения Николай Кусаев.

Поддержку социально-экономическому развитию территории дало участие Елабужского района в трех федеральных, 20 республиканских и одной муниципальной программах.

«Для их реализации было привлечено инвестиций на сумму 1 млрд 562 млн 713 тыс. рублей. Из которых более 72 млн руб. — федеральные средства, 752 млн 341 тыс. руб. — бюджет республики, а более 56 млн руб. — местная казна», — отметила заместитель главы района Зульфия Сунгатуллина во время отчетной сессии.

Благодаря таким инвестициям в районе было реализовано немалое количество программ и проектов, направленных на решение социальных задач в разных сферах жизни.

В начале 2017 года было завершено перепрофилирование Костнеевской средней школы, начатое еще в 2016 году благодаря помощи Президента РТ. К школе были пристроены школьная столовая и детский сад. Кроме того, на средства республиканского и местного бюджетов построен новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Малореченское.