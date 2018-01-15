В Подмосковье насмерть замерзли четыре человека

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). В Подмосковье на Истринском мусорном полигоне насмерть замерзли четыре человека, пишет «Российская газета».

Нашли погибших охранники крупного мусорного полигона около деревни Обновленный труд в Истринском районе. Четыре человека пытались согреться в самодельной постройке. Признаков насильственной смерти на телах не было.

Чтобы установить причины смерти, следователи СКР назначили судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данным, люди получили смертельное переохлаждение вечером 12 января во время похолодания.