Видео: В Энергоуниверситете объяснили причины обрушения потолка в одном из учебных корпусов

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани в одном из зданий КГЭУ частично обрушился потолок, сообщили о ЧП пользователи соцсетей. Инцидент произошел накануне днем на техническом этаже корпуса «Д». Этот этаж находится между последним седьмым и крышей здания.

По данным пресс-службы КГЭУ, в здании произошла разгерметизация сварного шва в теплообменнике системы приточно-вытяжной вентиляции, несколько помещений залило теплой водой.

«Все последствия устранены. Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Занятия ведутся по расписанию», – прокомментировал ситуацию Николай фон Эссен, руководитель пресс-центра КГЭУ.