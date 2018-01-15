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Видео: В Энергоуниверситете объяснили причины обрушения потолка в одном из учебных корпусов

15 января 2018, 15:55 , Фото: соцсети

Видео: В Энергоуниверситете объяснили причины обрушения потолка в одном из учебных корпусов В здании вуза прорвало трубу, пострадавших нет.

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). В Казани в одном из зданий КГЭУ частично обрушился потолок, сообщили о ЧП пользователи соцсетей. Инцидент произошел накануне днем на техническом этаже корпуса «Д». Этот этаж находится между последним седьмым и крышей здания.

По данным пресс-службы КГЭУ, в здании произошла разгерметизация сварного шва в теплообменнике системы приточно-вытяжной вентиляции, несколько помещений залило теплой водой.

«Все последствия устранены. Никто из студентов и преподавателей не пострадал. Занятия ведутся по расписанию», – прокомментировал ситуацию Николай фон Эссен, руководитель пресс-центра КГЭУ.


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