Пьяный водитель сбил четырех детей в Астраханской области

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Пьяный водитель сбил четверых детей в Астраханской области, один несовершеннолетний погиб на месте, передает ТАСС.

В минувшую субботу около 10 часов вечера на автодороге Астрахань – Красный Яр пьяный водитель «Лады» десятой модели наехал на мосту на группу пешеходов. В результате один 14-летний подросток скончался на месте, еще трое его друзей в возрасте 14 и 16 лет с переломами и ушибами были доставлены в больницу.

Пострадала также 41-летняя пассажирка автомобиля. Она и водитель находились в машине в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения водителю. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.