Все новости Татарстан Россия

Общество

Владимир Путин встретится со студентами Татарстана на «Татнефть-арене»

15 января 2018, 15:54

Владимир Путин встретится со студентами Татарстана на «Татнефть-арене» Президент России выступит с лекцией перед вузовскими активистами 25 января.
Путин поздравит Барака Обаму с днем рождения
Путин: «На внешние и внутренние угрозы национальной безопасности у нас всегда был адекватный ответ»
Президент РФ планирует рассмотреть кандидатуру А.Бочарова на пост губернатора Волгоградской области
Выходец из Казани стал замначальника Генерального штаба Вооруженных Сил России
Президент России выразил глубокие соболезнования родным и близким Семена Фарады

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин встретится со студентами Татарстана в ледовом дворце спорта «Татнефть-арена». Соответствующая информация размещена на сайте КНИТУ (КХТИ).

Российский лидер выступит на форуме «Татьянин день» перед активистами и лауреатами спортивных, творческих и научных конкурсов 25 января.

Мероприятие соберет активистов вузов Татарстана, в числе которых будут и 500 представителей Казанского национального исследовательского технологического университета, отмечается в сообщении.

При этом студентам, которые должны принять участие в мероприятии, необходимо до 16 января зарегистрироваться на сайте Росмолодежи.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter