Владимир Путин встретится со студентами Татарстана на «Татнефть-арене»

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин встретится со студентами Татарстана в ледовом дворце спорта «Татнефть-арена». Соответствующая информация размещена на сайте КНИТУ (КХТИ).
Российский лидер выступит на форуме «Татьянин день» перед активистами и лауреатами спортивных, творческих и научных конкурсов 25 января.
Мероприятие соберет активистов вузов Татарстана, в числе которых будут и 500 представителей Казанского национального исследовательского технологического университета, отмечается в сообщении.
При этом студентам, которые должны принять участие в мероприятии, необходимо до 16 января зарегистрироваться на сайте Росмолодежи.