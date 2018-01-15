Антимонопольщики РТ заморозили более 100 закупок в новогодние праздники

(Казань, 15 января, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанские антимонопольщики заблокировали более 100 электронных аукционов, заявленных за несколько дней до новогодних праздников. Об этом журналистам рассказал заместитель руководителя Татарстанского УФАС России Сергей Павлов.

Жалоба на торги поступила в антимонопольное ведомство за день до начала длительных выходных — 29 декабря, рассказал Сергей Павлов. Если цена лота не превышает 3 млн рублей, то, по закону, извещение о нем публикуется в Единой информационной системе (ЕИС) не позднее 7 дней до окончания подачи заявок. Если стоимость закупки больше 3 млн рублей, срок увеличивается до 15 дней, объяснил Павлов.

«Проблема в том, что срок считается в календарных днях. Это рождает странную схему, когда государственные и муниципальные заказчики публикуют извещение о проведении аукциона накануне новогодних праздников. При этом окончание подачи заявок приходится на выходные дни, а их фактический прием происходит за 1-2 дня», — отметил замглавы УФАС по РТ.

В результате проверки татарстанские антимонопольщики выяснили, что перед Новым годом в системе появилось 110 подозрительных аукционов. Все они предполагали подачу заявок в период с 31 декабря по 8 января — как раз во время выходных, подчеркнул Сергей Павлов.

«Общая сумма максимальных цен контрактов по этим аукционам составила 78,3 млн рублей. Внимание антимонопольного органа привлекли закупки, опубликованные в период с 20 по 28 декабря 2017 года», — заявил замглавы татарстанского антимонопольного ведомства.

Он добавил, что наибольшее количество подозрительных заявок появилось в системе в последние пять дней года. В УФАС проанализировали заказчиков таких торгов. Среди них оказались исполкомы Тукаевского, Бугульминского, Буинского, Менделеевского, Алексеевского и Мензелинского районов РТ, а также ФГУП «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория» и ГКУ «Республиканский центр материальной помощи (компенсационных выплат)». Спектр закупок оказался широким — от содержания дорог и ремонта зданий до заправки картриджей.

«Причины объявления закупок в предпраздничные дни могут быть абсолютно разными. Это может быть и желание быстрее приобрести нужный товар, либо недобросовестность самого заказчика», — отметил Сергей Павлов.

Предприниматели, желающие принять участие в таких торгах, сталкиваются с целым рядом проблем. Основные из них— невозможность выяснить детали закупок, проблемы перечисления задатков (банки в эти дни работают в особом режиме — прим. Т-и). Да и сама система электронных торгов также уходит на технические работы до конца праздников. Все это играет на руку недобросовестным заказчикам, подчеркнул антимонопольщик.

«Проведение этих торгов было заблокировано. Затем все 110 случаев были рассмотрены на комиссиях республиканского УФАС. По результатам разбирательств почти во всех аукционах были обнаружены злоупотребления со стороны заказчиков», — заявил Сергей Павлов.

Он добавил, что организаторы этих торгов получили предписания от антимонопольщиков. Виновные должностные лица также получат штрафы от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Систематическое проведение таких разбирательств поможет сделать республиканскую систему торгов более прозрачной, заключил замглавы УФАС по РТ.