(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Пожарные эвакуировали 10 человек из горящей многоэтажки в Азино, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре с едким запахом дыма на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани поступило сегодня в 14.49. На вызов отправились два отделения пожарно-спасательных частей №7 и №10.

Едкий дым стал проникать в соседние квартиры и поэтому спасатели отделений газодымозащитной службы эвакуировали 10 человек. Пожар потушили в 15.07.