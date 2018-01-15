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Полеты из Казани в Хельсинки приостановят на два месяца

15 января 2018, 15:58

Национальный финский авиаперевозчик Finnair отменит рейсы Казань — Хельсинки до конца марта.
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(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Полеты из Казани в Хельсинки приостановят с 31 января до 26 марта. Информацию об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» подтвердил оператор горячей линии авиакомпании Finnair, которая обеспечивает рейсы на этом направлении.

«Это (перерыв — прим. Т-и) только на период зимней навигации, потом все восстановится. Не могу точно сказать, с чем это связано. Возможно, по экономическим соображениям», — сообщили по телефону горячей линии национального финского авиаперевозчика.

Подобная пауза в полетах Finnair уже случалась в 2015 — 2017 годах.


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