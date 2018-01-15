Депутаты Казгордумы лично расскажут казанцам о будущем Кировского и Московского районов

(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Депутаты Казанской городской Думы и представители исполкома Казани на встречах с населением Кировского и Московского районов города расскажут о проектах развития территории и результатах уже проведенной работы мэрии. Встречи планируется провести с 17 по 31 января, анонсирует пресс-служба администрации районов.

Все желающие также могут задать свои вопросы до 31 января с помощью специальной формы «Google форма»: kirmos.ru/вопросы_населения.

Всего запланировано восемь встреч, на каждой из которых также будет организован прием населения специалистами управляющих компаний, органов социальной защиты, Пенсионного фонда, а также администрации районов.

График и адреса мест проведения встреч:

17 января, АО «Татхимфармпрепараты» – улица Беломорская, 260; по предварительной записи по тел.: 557-76-10;

18 января, ДК Железнодорожников – улица Ильича, 1;

23 января, ПАО «Казаньоргсинтез» – улица Беломорская, 101; по предварительной записи по тел.: 557-76-10;

24 января, гимназия №102 им. М. С. Устиновой – Ш. Усманова, 30;

25 января, музей ФКП «Казанский государственный пороховой завод» – улица 25 Октября, 20/8), по предварительной записи по тел.: 557-76-10;

26 января, Татарская гимназия № 2 им. Ш. Марджани – улица Ш. Усманова, 11;

30 января, ЦДОД «Заречье» – улица Окольная, 23;

31 января, культурный центр «Залесный» – переулок Осиновский, 8.

