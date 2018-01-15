(Казань, 15 января, «Татар-информ»). Казыи в Татарстане приступили к разработке положения о талаке (разводе, разрыве брачных отношений – прим. Т-и), сообщает пресс-служба татарстанского муфтията.
Сегодня в Галеевской мечети Казани прошло очередное заседание совета казыев Духовного управления мусульман РТ. Религиозные деятели обсудили положение «О применении казыями норма исламского права при рассмотрении дел о расторжении брака».
В пресс-службе ДУМ пояснили, что основными целями документа являются защита прав женщин и укрепление института семьи.
На заседании были рассмотрены вопросы о действительности и недействительности талака в тех или иных ситуациях, о заключения и расторжении брака в ЗАГСе сквозь призму законов шариата и ряд других. Казый (кади) – это шариатский судья.